Son Dakika Haberleri: Silivri'de Tanker Yangını

Silivri'de Tanker Yangını

4 saat önce

Silivri'de park halindeki su tankeri alevlere teslim oldu.

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Silivri'de park halindeki su tankeri alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan Silivri Stadı otoparkında park halinde bulunan su tankeri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Olayın bildirilmesi üzerine Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen su tankeri kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:01 Kaynak: AA

Silivri, Güncel
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