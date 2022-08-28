Silivri 'de, tarlasından karpuz koparanlara karşı koyan tarla sahibi darbedilerek yaralandı. Mahallede yaşanan gerginlik ve silah sesleri cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma ekipleri olayınla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Silivri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SİLİVRİ'DE TARLASINDAN KARPUZ KOPARANLARA KARŞI KOYUNCA DARBEDİLDİ - Son Dakika

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