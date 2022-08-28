SİLİVRİ'DE TARLASINDAN KARPUZ KOPARANLARA KARŞI KOYUNCA DARBEDİLDİ - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE TARLASINDAN KARPUZ KOPARANLARA KARŞI KOYUNCA DARBEDİLDİ

28.08.2022 21:46
SİLİVRİ'DE TARLASINDAN KARPUZ KOPARANLARA KARŞI KOYUNCA DARBEDİLDİ

Silivri'de, tarlasından karpuz koparanlara karşı koyan tarla sahibi darbedilerek yaralandı.

Silivri'de, tarlasından karpuz koparanlara karşı koyan tarla sahibi darbedilerek yaralandı. Mahallede yaşanan gerginlik ve silah sesleri cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma ekipleri olayınla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çiftçilik yapan Güray Türeli (55) tarlasından karpuz koparırken gördüğü kişilere tepki gösterdi. Bu kişiler ile çiftçi Türeli arasında tartışma çıktı. Türeli'yi darbedip parke taşıyla yaralayan saldırganlar, mahalle sakinlerinin toplanması üzerine silahla ateş edip, araçlarına binerek ayrıldı. Yaralı Türeli sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan panik anları ve silah sesleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri İlçe Jandarma ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

- İstanbul
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Jandarma, Silivri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE TARLASINDAN KARPUZ KOPARANLARA KARŞI KOYUNCA DARBEDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE TARLASINDAN KARPUZ KOPARANLARA KARŞI KOYUNCA DARBEDİLDİ - Son Dakika
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