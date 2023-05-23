Silivri'de tarlaya gömülmüş, 2 yıl önce kaybolan aileye ait olduğu düşünülen 3 ceset bulundu!

İstanbul'da iddiaya göre 2.5 yıl önce Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat ile birlikte şüpheli bir şekilde kayboldu.

KAZI BAŞLATILDI

Demirci ve çocuklarının bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı. Programda Sevgi Demirci ve çocuklarının son görüldüğü yerin Silivri'de olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri'de arama çalışması başlattı. Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı.

3'ÜNÜN DE CESEDİ BULUNDU

Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat'a ait olduğu düşünülüyor. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.