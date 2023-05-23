Silivri'de tarlaya gömülmüş, 2 yıl önce kaybolan aileye ait olduğu düşünülen 3 ceset bulundu! - Son Dakika
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Silivri'de tarlaya gömülmüş, 2 yıl önce kaybolan aileye ait olduğu düşünülen 3 ceset bulundu!

23.05.2023 15:46

Silivri Değirmenköy mevkiinde toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cesetlerin 2.5 yıldır kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da iddiaya göre 2.5 yıl önce Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat ile birlikte şüpheli bir şekilde kayboldu.

KAZI BAŞLATILDI

Demirci ve çocuklarının bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı. Programda Sevgi Demirci ve çocuklarının son görüldüğü yerin Silivri'de olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri'de arama çalışması başlattı. Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı.

SİLİVRİ'DE TARLAYA GÖMÜLMÜŞ 3 CESET BULUNDU

3'ÜNÜN DE CESEDİ BULUNDU

Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat'a ait olduğu düşünülüyor. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

SİLİVRİ'DE TARLAYA GÖMÜLMÜŞ 3 CESET BULUNDU
SİLİVRİ'DE TARLAYA GÖMÜLMÜŞ 3 CESET BULUNDU
Kaynak: DHA
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İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de tarlaya gömülmüş, 2 yıl önce kaybolan aileye ait olduğu düşünülen 3 ceset bulundu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de tarlaya gömülmüş, 2 yıl önce kaybolan aileye ait olduğu düşünülen 3 ceset bulundu! - Son Dakika
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