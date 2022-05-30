Silivri'de tartıştığı baba ile oğluna bıçakla saldırdı: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Silivri'de tartıştığı baba ile oğluna bıçakla saldırdı: O anlar kamerada

30.05.2022 11:37
Silivri'de tartıştığı baba ile oğluna bıçakla saldırdı: O anlar kamerada

Silivri'de yolda yürüyen baba ve oğlu ile bir sürücü arasında bıçaklı kavga çıktı.

Silivri'de yolda yürüyen baba ve oğlu ile bir sürücü arasında bıçaklı kavga çıktı. Sürücü tarafından bıçaklanan baba ile oğlu yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Silivri'de Endülüs Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Baba Vural Sert (47) ve oğlu Muhammet Sert yolda yürüyordu. Bu sırada İsmail I. (60) ile baba Vural ve oğlu Muhammet Sert arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen İsmail I., baba ve oğluna bıçakla saldırdı. Bu sırada Muhammet Sert elindeki plastik boruyla sürücü İsmail I.'ya karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan baba ile oğlu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İsmail I. ise Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olurken, baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Fatih'te öfkeli baba oğlunu ve tartıştığı kişiyi dövdü Fatih'te öfkeli baba oğlunu ve tartıştığı kişiyi dövdü SOKAKTA YERE YATIRDIĞI KADINI YUMRUKLAYIP, SAÇLARINDAN ÇEKEREK SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA SOKAKTA YERE YATIRDIĞI KADINI YUMRUKLAYIP, SAÇLARINDAN ÇEKEREK SÜRÜKLEDİ; O ANLAR KAMERADA
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de tartıştığı baba ile oğluna bıçakla saldırdı: O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:33 Adana'da vatandaşlar ilallah etti! Trafik ışıklarında cam silme bahanesiyle gelip sürücülerden zorla para alıyorlar
11:28 Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" çıkışı gerilimi arttırdı! Yunan basını Erdoğan'ı ekonomi üzerinden vurmaya çalıştı
11:27 Görenler hayrete düştü! Hindistan'da bir bebek 6 bacaklı doğdu
11:07 Antalya'da kendisini kamyonetin altına atan adam ağır yaralandı
11:02 30 Mayıs'ta dolar 16,38 seviyelerinde alıcı buluyor
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:46 Demirtaş, "Ortak bir söylem üretemiyorsunuz" diyerek muhalefeti eleştirdi: Siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız! Lütfen kendinize gelin
10:44 10 yaşındaki çocuk, okuluna "toplu katliam" mesajı gönderince gözaltına alındı
10:34 Eurovision'da birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, şampiyonluk kupasını 900 bin dolara sattı! Gelen parayla SİHA alınacak...
10:09 Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitiren Selen Görgüzel: Hamdi bana sektörde engel olmaz ama ben onunla şimdilik aynı projede olmak istemem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 11:41:07. #1.12#
SON DAKİKA: Silivri'de tartıştığı baba ile oğluna bıçakla saldırdı: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement