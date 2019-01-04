Son Dakika Haberleri: Silivri'de Taşan Dere Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Silivri'de Taşan Dere Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

1 saat önce

Silivri Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuzla Deresi aşırı yağış sebebiyle taştı.

Silivri'de Taşan Dere Sürücülere Zor Anlar Yaşattı, System.String[]
Silivri Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuzla Deresi aşırı yağış sebebiyle taştı. Özgürlük Caddesi'nin bir bölümü sular altında kalınca sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul Silivri'de dün geceden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağmur ilçenin bazı noktalarında hayatı olumsuz etkiledi. Mimarsinan Mahallesi'ndeki Tuzla Deresi aşırı yağış nedeniyle taştı. Özgürlük Caddesi'nin bir bölümü sular altında kalınca sürücüler zor anlar yaşadı. Alipaşa - Mimarsinan bağlantı yolunu kullanan sürücüler taşma bölgesinde duraklayarak kontrollü geçiş sağladı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yağmur sularının oluşturduğu geniş arazideki su birikintisi kameralara yansıdı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:41 Kaynak: DHA

Tuzla, Mimarsinan, Silivri, Güncel
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