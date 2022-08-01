Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı

01.08.2022 19:12

Silivri'de tekeri patlayan kamyon, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı düştü.

Silivri'de tekeri patlayan kamyon, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı düştü. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kullanılamaz hale gelen araç kaza sonrası dron ile havadan görüntülendi.

Olay, akşam saat 17.30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Kovaderesi Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZK 6077 plakalı kamyonun viyadükte ilerlerken lastiği patladı. Lastiği patlayan kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten sürücü ile birlikte aşağı düştü. Yaşanan kazada yaralanan kamyon sürücüsü araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kazanın ardından kullanılamaz hale gelen kamyon dron ile havadan görüntülendi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Kapıkule'de tırda 695 adet kaçak oto parçası ele geçirildi Kapıkule'de tırda 695 adet kaçak oto parçası ele geçirildi Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
17:03 Oyuncu Şoray Uzun 24 yıllık eşinin fotoğrafını paylaştı, ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 19:13:12. #1.12#
SON DAKİKA: Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement