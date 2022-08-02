Olay, akşam saat 17.30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Kovaderesi Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZK 6077 plakalı kamyonun viyadükte ilerlerken lastiği patladı. Lastiği patlayan kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten sürücü ile birlikte aşağı düştü. Yaşanan kazada yaralanan kamyon sürücüsü araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kazanın ardından kullanılamaz hale gelen kamyon dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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