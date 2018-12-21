Son Dakika Haberleri: Silivri'de Teknede Ağlara Takılarak Denize Düşen Balıkçı Boğuldu

Silivri'de Teknede Ağlara Takılarak Denize Düşen Balıkçı Boğuldu

10 saat önce

Silivri'de, balık tuttuğu teknede ağlara takılarak denize düşen İsmet T. boğuldu.

Silivri'de Teknede Ağlara Takılarak Denize Düşen Balıkçı Boğuldu, System.String[]


Silivri'de, balık tuttuğu teknede ağlara takılarak denize düşen İsmet T. boğuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Silivri açıklarında meydana geldi. Balıkçı teknesiyle denize açılan İsmet T., iddiaya göre ağ attığı sırada ağlara takılıp dengesini kaybederek denize düştü. Suda çırpındığını gören yakındaki balıkçı teknesindeki arkadaşları, İsmet T.'nin yardımına koştu. Arkadaşları, tekneye aldıkları İsmet T.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Dönüşe geçtiklerinde tekneleri motor arızası verdi. Bunun üzerine Silivri Limanı'ndan bir başka tekne çağrıldı. İsmet T. gelen başka bir tekneyle Dalgakıran Mevkii'ne çıkarıldı. Burada kendisini bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmet T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Balıkçının cansız bedeni Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Balıkçının tekneyle getirilişi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Vatandaşların yardımıyla taşınması

-Olay yerinden havadan görüntüler

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:57 Kaynak: DHA

Silivri, 3. Sayfa
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