Silivri'de Tekstil Fabrikasında Yangın
1 saat önce
Silivri'de bir tekstil fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.
Silivri
'de bir tekstil fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri fabrikanın dış cephesinde bulunan çelik kepenkleri keserek ve camları kırarak yangına müdahale ediyor. Silivri Alipaşa yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, olay yerine Silivri, Çatalca
, Mimarsinan
, Selimpaşa
, Gümüşyaka
ve Çanta itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın dış cephesi çelik kepenkler ile kaplı olduğu için yangının çıkış noktasına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, çelik kepenkleri keserek ve camları kırarak yangına müdahale ediyor. Fabrikayı tamamen kaplayan yoğun dumandan zehirlenmemek için itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında oksijen tüpleri kullanıyor. Olay yerine gelen Silivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar, Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal ve İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan çalışmaları yakından takip ediyor. Öte yandan, fabrikada çalışan işçilerin yangın çıktığı ilk anda tahliye edildiği, yangın nedeniyle ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
(Yusuf Eker/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:41 Kaynak: İHA
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye Jest: Dünürünü Aday Gösterdi
Rezidansın Balkonunda Mahsur Kalan 3 Genci İtfaiye Kurtardı
Brezilya'nın Flamengo Takımının Antrenman Sahasında Yangın Çıktı, İlk Belirlemelere Göre 10 Ölü Var
Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'den İlk Mesaj!