Silivri'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı.
49 dakika önce
IHAAW181039-ASA/08-02-2019- Silivri'de tekstil fabrikasında yangın çıktı.
IHAAW181039-ASA/08-02-2019
- Silivri
'de tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına Silivri ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek yangına müdahale etmeye çalışıyor. 08.02.2019 18: 10: 39 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:25 Kaynak: İHA
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