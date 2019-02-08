Son Dakika Haberleri: Silivri'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı.

Silivri'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı.

49 dakika önce

IHAAW181039-ASA/08-02-2019- Silivri'de tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Silivri'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW181039-ASA/08-02-2019

- Silivri'de tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına Silivri ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek yangına müdahale etmeye çalışıyor. 08.02.2019 18: 10: 39 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:25 Kaynak: İHA

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