Son Dakika Haberleri: Silivri'de Tekstil Fabrikasındaki Yangın Söndürüldü

Silivri'de Tekstil Fabrikasındaki Yangın Söndürüldü

1 saat önce

Silivri'de bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

Silivri'de Tekstil Fabrikasındaki Yangın Söndürüldü, System.String[]
Silivri'de bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Silivri Alipaşa yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, olay yerine Silivri, Çatalca, Mimarsinan, Selimpaşa, Gümüşyaka ve Çanta itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın dış cephesi çelik kepenkler ile kaplı olduğu için yangının çıkış noktasına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, çelik kepenkleri kesip camları kırarak yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında söndürme çalışmaları saatlerce sürdü. İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren çalışmaların sonunda yangını söndürdü. Yangın sonucunda fabrikada hasar meydana geldi.

(Yusuf Eker/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:31 Kaynak: İHA

İtfaiye, Silivri, Güncel
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