Son Dakika Haberleri: Silivri'de Tekstil Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Silivri'de Tekstil Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

1 saat önce

Silivri'de bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın yaklaşık 4 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Silivri'de Tekstil Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı, System.String[]
Silivri'de bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın yaklaşık 4 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Silivri Alipaşa yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, olay yerine Silivri, Çatalca, Mimarsinan, Selimpaşa, Gümüşyaka ve Çanta itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın dış cephesi çelik kepenkler ile kaplı olduğu için yangının çıkış noktasına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, çelik kepenkleri kesip camları kırarak yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında söndürme çalışmaları saatlerce sürdü. İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren çalışmaların sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:13 Kaynak: İHA

İtfaiye, Silivri, 3. Sayfa
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