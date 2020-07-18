SİLİVRİ'DE TEM OTOYOLUNDA AKILALMAZ KAZA 1 ÖLÜ - Son Dakika

SİLİVRİ'DE TEM OTOYOLUNDA AKILALMAZ KAZA 1 ÖLÜ

SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda aracını emniyet şeridinde tamir eden sürücü, yanından geçen otobüsün açık bagaj kapağının çarpması sonucu hayatını kaybettiOlay, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Ortaköy mevkiinde meydana geldi.

SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda aracını emniyet şeridinde tamir eden sürücü, yanından geçen otobüsün açık bagaj kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti

Olay, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Ortaköy mevkiinde meydana geldi. Yahya Babak, aracı arıza yapınca emniyet şeridine çekti. 22 yaşındaki Babak aracını tamir ederken yanından hızla geçen turist otobüsün açık bagaj kapağının çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Babak'a çarpan bagaj kapağının koptuğunu fark etmeyen otobüs sürücüsü yaklaşık 200 metre ileride çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Yahya Babak'ın cesedi inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

TEM Otoyolu, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE TEM OTOYOLUNDA AKILALMAZ KAZA 1 ÖLÜ - Son Dakika
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19:22
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