Silivri'de yürekleri ağıza getiren görüntü - Son Dakika
Üye Girişi

Silivri'de yürekleri ağıza getiren görüntü

27.08.2022 14:51
Silivri'de yürekleri ağıza getiren görüntü

Silivri'de ters yönden kilometrelerce yol giden otomobil şoförü, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yakalandı.

Silivri'de ters yönden kilometrelerce yol giden otomobil şoförü, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yakalandı. Ölüme davetiye çıkaran otomobil sürücüsünün o anları cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, 22 Ağustos günü Silivri Kınalı yönünde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. isimli otomobil sürücüsü TEM Otoyolunda İstanbul istikametine doğra kilometrelerce ters yönde ilerledi. Otomobil sürücüsü Mustafa A., İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler otomobil sürücüsüne bin 823 lira para cezası uyguladı. Ardından Mustafa A. isimli otomobil sürücüsü ifade için Büyük Kılıçlı Jandarma Karakoluna götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan sürücü, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, yürekleri ağıza getiren görüntü cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

"Bilmediğim bir yer olduğu için ters yöne döndüm"

Yolda başka bir sürücüyle tartıştığını bilmediği bir yol olduğu için ters yöne döndüğünü ifade eden otomobil sürücüsü Mustafa A., "Birisiyle yolda tartıştık. Beni yolda sıkıştırmaya çalıştı. Tehdit etti. Bilmediğim bir yer olduğu için ters yöne döndüm. Bir tatsızlık olmasın diye. Beni taciz etti. Tekrar bilmediğim bir yer olduğu için ters yöne döndüm" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?' sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?' sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
Kaynak: İHA

İstanbul, Kınalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de yürekleri ağıza getiren görüntü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?
13:36 Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi
13:14 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti
12:50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek
12:50 Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
12:46 Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 14:51:19. #1.11#
SON DAKİKA: Silivri'de yürekleri ağıza getiren görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement