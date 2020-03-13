Silivri'de tıp bayramı için toplanan doktorlar koronavirüsü konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de tıp bayramı için toplanan doktorlar koronavirüsü konuştu - Son Dakika

Silivri'de tıp bayramı için toplanan doktorlar koronavirüsü konuştu

6 saat önce

SİLİVRİ'de görev yapan doktorlar, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında Atatürk Meydanında toplanarak anıta çelenk bıraktı.

Silivri'de tıp bayramı için toplanan doktorlar koronavirüsü konuştu, System.String[]
SİLİVRİ'de görev yapan doktorlar, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında Atatürk Meydanında toplanarak anıta çelenk bıraktı.  Doktorların koronavirüsüne ilişkin bilgiler verdiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından toplananlara seslenen Silivri Devlet Hastanesi doktorlarından Meltem Irmak, "Her yıl olduğu gibi bu yılda 14 Mart haftası boyunca, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları, taleplerini, ülkenin sağlık ortamını ve sağlık hizmetlerinin halka yansıyan halini meslektaşlarımızla, tüm kamuoyu ile paylaşmaktan ziyade yeni koronavirüs hastalığı ve dünyada yarattığı salgını gündem yapmayı tercih ettik. Yeni koronavirüs (COVID-19) hastalığı dünyada salgın haline gelmiş, insanların ölümüne yol açmış yeni olguların sayısındaki artışın ve ölümlerin önüne henüz geçilememiştir. Türk Tabipler Birliği (TTB ) yeni koronavirüs hastalığının dünyada toplum sağlığını tehdit eden yaygınlığına karşı süreci kurumuş olduğu özel, bilimsel heyetle izlemiş, değerlendirmiş, önerilerde bulunmuş, dün Sağlık Bakanlığıyla görüşme yapmış, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin durması için 15 Mart'ta Ankara'da yapacağı mitingi ertelemiştir." dedi.

İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilcisi Doktor Fetih Bozçalı ise, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak Koronavirüsle mücadele etmeyi sürdürdüklerini belirtti.


- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, 14 Mart, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
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