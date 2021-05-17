Silivri'de TIR ile kamyon çarpıştı - Son Dakika

SİLİVRİ'de TIR ile kamyon çarpıştı, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçavuşlu mevkisi Tekirdağ yönünde meydana geldi. İddiaya göre tehlikeli madde taşıyan TIR ile kamyon henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, TIR ve kamyonda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yere dökülen motor yağını yıkayarak temizlerken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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