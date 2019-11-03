Silivri'de tır'ın lastikleri seyir halindeyken alev aldı
7 saat önce
Silivri TEM otoyolu üzerinde TIR'ın lastikleri seyir halindeyken alev alarak yandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:22 Kaynak: DHA
Silivri TEM otoyolu üzerinde TIR'ın lastikleri seyir halindeyken alev alarak yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, TIR'da hasar meydana geldi.
Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul istikameti Kavaklı mevkiinde meydana geldi. Sırbistan'dan Çatalca'ya kepek taşıyan TIR dorsesinin lastikleri seyir halindeyken alev alarak yandı. TIR şoförü dumanları fark ederek aracı emniyet şeridine çekti. Bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Güvenlik amaçlı yolun tek şeridi kapatılırken, yangında hasar meydana geldi.
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