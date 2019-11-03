Son Dakika Haberleri: Silivri'de TIR'ın lastikleri seyir halindeyken alev aldı
Son Dakika Güncel Silivri'de TIR'ın lastikleri seyir halindeyken alev aldı

Silivri'de TIR'ın lastikleri seyir halindeyken alev aldı

7 saat önce

SİLİVRİ TEM otoyolu üzerinde TIR'ın lastikleri seyir halindeyken alev alarak yandı.

Silivri'de TIR'ın lastikleri seyir halindeyken alev aldı, System.String[]
SİLİVRİ TEM otoyolu üzerinde TIR'ın lastikleri seyir halindeyken alev alarak yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, TIR'da hasar meydana geldi.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul istikameti Kavaklı mevkiinde meydana geldi. Sırbistan'dan Çatalca'ya kepek taşıyan TIR dorsesinin lastikleri seyir halindeyken alev alarak yandı. TIR şoförü dumanları fark ederek aracı emniyet şeridine çekti. Bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Güvenlik amaçlı yolun tek şeridi kapatılırken, yangında hasar meydana geldi.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:23 Kaynak: DHA
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