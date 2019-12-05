Son Dakika Haberleri: Silivri'de trafik kazaları: 3 yaralı
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Silivri'de trafik kazaları: 3 yaralı

6 saat önce

Silivri'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Silivri'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Edirne istikametinde ikisi yabancı plakalı 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Bu kazanın meydana geldiği noktanın yaklaşık 500 metre gerisinde de aynı saatlerde zincirleme kaza yaşandı.

Biri otobüs olmak üzere 5 aracın karıştığı bu kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de trafik kazaları: 3 yaralı

TEM Otoyolu, Silivri, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:23 Kaynak: AA
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