Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
08.12.2020 17:51
SİLİVRİ'de 2 otomobil ile 1 panelvan aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.
SİLİVRİ'de 2 otomobil ile 1 panelvan aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Değirmenköy Mahallesi Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle 2'si otomobil 1 panelvan araç çarpıştı. Kazada sürücüler ve yolcular bulundukları yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Selçuk Günaydın olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan Muharrem Ö. ile Yakup B. ise itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Günaydın'ın cansız bedeni İstanbul Adlı Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- İstanbul
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