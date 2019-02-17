Silivri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Belediye Konutları mevkisinde, Mesut T. yönetimindeki 34 BMJ 249 plakalı otomobille 34 FU 7953 Ferhat D. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.



Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Mesut T. yönetimindeki 34 BMJ 249 plakalı otomobilde bulunan S.T adındaki yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Diğer otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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