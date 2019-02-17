Son Dakika Haberleri: Silivri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Silivri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Silivri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Belediye Konutları mevkisinde, Mesut T. yönetimindeki 34 BMJ 249 plakalı otomobille 34 FU 7953 Ferhat D. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mesut T. yönetimindeki 34 BMJ 249 plakalı otomobilde bulunan S.T adındaki yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 19:27:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]