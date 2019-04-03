Son Dakika Haberleri: Silivri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Silivri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

38 dakika önce

Silivri'deki trafik kazasında, bir kişi yaralandı.

Silivri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Silivri'deki trafik kazasında, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kınalı mevkisinde yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ramazan Zeyrek'in kullandığı 06 FF 7125 plakalı hafriyat kamyonu, malzeme boşaltımı sırasında yat yattı.

Kamyonun içinde sıkışan sürücü, bölgedeki işçiler tarafından araçtan çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Zeyrek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:16 Kaynak: AA

Marmara, Kınalı, Silivri, Güncel
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