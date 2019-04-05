Son Dakika Haberleri: Silivri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Silivri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Silivri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Çanta mevkisinde, İ.B. yönetimindeki 59 T 5526 plakalı taksi, T.K'nın kullandığı 34 PJ 262 plakalı kamyonet ve A.Ç. idaresindeki 34 YHB 91'in kullandığı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, Ö.A'nın kullandığı 34 ZVA 61 plakalı cip, Sinekli Köprüsü mevkisinde takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:12 Kaynak: AA

İstanbul, D-100 Karayolu, Silivri, Güncel
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