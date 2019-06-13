Son Dakika Haberleri: Silivri'de trafik kazası: 1 yaralı
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Silivri'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Silivri'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'nda seyreden 42 YZ 380 plakalı tır, yol kenarında park halinde bulunan büyükbaş hayvan yüklü 04 AAB 436 plakalı kamyona çarptı.
Tır sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, kaza nedeniyle kamyondaki 4 büyükbaş hayvan öldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:39 Kaynak: AA
TEM Otoyolu, Silivri, Güncel
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