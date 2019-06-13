Silivri'de trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:39 Kaynak: AA
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. TEM Otoyolu
'nda seyreden 42 YZ 380 plakalı tır, yol kenarında park halinde bulunan büyükbaş hayvan yüklü 04 AAB 436 plakalı kamyona çarptı.
Tır sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, kaza nedeniyle kamyondaki 4 büyükbaş hayvan öldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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