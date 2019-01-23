Son Dakika Haberleri: Silivri'de Trafik Kazası

Silivri'de Trafik Kazası

1 saat önce

TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında seyreden minibüs devrildi.

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TEM Otoyolu Çerkezköy- Kınalı arasında seyreden minibüs devrildi.

Alınan bilgiye göre, 34 YA 8611 plakalı minibüs İstanbul yönünde ilerlerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

İkisi yabancı uyruklu 3 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada minibüsün sığınmacı taşıdığı ve kaza sonrasında şoför ve bazı sığınmacıların olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:22 Kaynak: AA

Kınalı, Çerkezköy, Güncel
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