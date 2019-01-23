Silivri'de Trafik Kazası
1 saat önce
TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında seyreden minibüs devrildi.
TEM Otoyolu Çerkezköy- Kınalı
arasında seyreden minibüs devrildi.
Alınan bilgiye göre, 34 YA 8611 plakalı minibüs İstanbul
yönünde ilerlerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
İkisi yabancı uyruklu 3 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu arada minibüsün sığınmacı taşıdığı ve kaza sonrasında şoför ve bazı sığınmacıların olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:22 Kaynak: AA
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