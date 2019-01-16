Son Dakika Haberleri: Silivri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Silivri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

16 dakika önce

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Silivri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu Edirne istikameti Işıklar mevkisinde, Batuhan O'nun kullandığı 34 ZOE 28 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman A. idaresindeki 59 AAG 915 plakalı otomobil çarpıştı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Batuhan O. ile araçta yolcu olarak bulunan Asiye C. sıkıştıkları yerden sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Silivri'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:39 Kaynak: AA

Edirne, D-100 Karayolu, Silivri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'de Kan Donduran Cinayet! Sırra Kadem Basan Oryantali Parçalayıp Ormana Atmışlar Poşet Paralı Olunca Vatandaşlar Tanesi 30 Liradan Satılan Sepete Akın Etti

Son Dakika! Münbiç'teki ABD Askerlerine Yapılan Saldırıyı DEAŞ Üstlendi Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 15:55:27. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]