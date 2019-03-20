Son Dakika Haberleri: Silivri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Silivri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Silivri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolundan İstanbul yönüne giden Emine A'nın kullandığı 34 AF 8163 plakalı otomobil, Çanta Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki boşluğa düştü.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Nurcan A. yaralandı.

Buradan geçerken kazayı gören itfaiye ekipleri, olaya müdahale etti. İtfaiye erleri, sağlık ekipleri gelene kadar, elini tuttukları yaralı Nurcan A'yı teskin etmeye çalıştı.

Yaralılar, daha sonra gelen sağlık ekiplerince Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:07 Kaynak: AA

İstanbul, Silivri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Roberto Soldado ve Mehmet Topal, Valencia'nın Efsaneler Maçına Çağrıldı İstanbul'da Askeri Aracın Devrildi! 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Askerimiz Yaralandı Ceza'nın Podyumda Yaptığı El Hareketi Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 20:12:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]