Silivri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
42 dakika önce
Silivri'de kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Silivri
'de kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı
Mahallesi'nde, Hasan B'nin kullandığı 34 UG 0153 plakalı kamyonet ile Kerim G. yönetimindeki 34 LT 2779 plakalı kamyon çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Hasan B. ve Kerim G. ile yolcu Mümin T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:29 Kaynak: AA
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