Son Dakika Haberleri: Silivri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Silivri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

42 dakika önce

Silivri'de kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Silivri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Silivri'de kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde, Hasan B'nin kullandığı 34 UG 0153 plakalı kamyonet ile Kerim G. yönetimindeki 34 LT 2779 plakalı kamyon çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Hasan B. ve Kerim G. ile yolcu Mümin T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:29 Kaynak: AA

Kavaklı, Silivri, Güncel
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