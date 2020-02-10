Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

SİLİVRİ'de, bir otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
SİLİVRİ'de, bir otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Selimpaşa D 100 bağlantı yolu köprüsünde meydana geldi. 34 PB 4414 plakalı otomobilin adı öğrenilemeyen sürücüsü iddiaya göre sollama yaparken karşı yöne geçti. Bu sırada yolunda seyir halinde olan 34 BU 6619 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü, minibüsün sürücüsü ile minibüsteki 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.


- İstanbul
Selimpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:16 Kaynak: DHA
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