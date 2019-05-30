Silivri'de trafik kazası: 4 yaralı
52 dakika önce
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:29 Kaynak: AA
'de meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu
Silivri mevkisinde M.E'nin yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü M.E. ile 3 yolcu, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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