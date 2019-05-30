Son Dakika Haberleri: Silivri'de trafik kazası: 4 yaralı
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Silivri'de trafik kazası: 4 yaralı

52 dakika önce

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Silivri'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Silivri mevkisinde M.E'nin yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü M.E. ile 3 yolcu, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:29 Kaynak: AA
TEM Otoyolu, Silivri, Güncel
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