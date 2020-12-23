Silivri'de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 1'i bebek 5 kişi ağır yaralandı.
TEM Otoyolu Silivri - Çerkezköy mevkisinde O.S yönetimindeki 34 BTT 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp tarlaya girdi ve takla attı.
Otomobildeki O.S., D.S., B.K., N.T. ve 3 aylık bebek İ.H.K. ağır yaralandı.
Çerkezköy ve Silivri'deki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Silivri'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı - Son Dakika