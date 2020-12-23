Silivri'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Silivri'de trafik kazası: 5 yaralı

23.12.2020 20:02
Silivri'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,( DHA)-SİLİVRİ'de meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,( DHA)-SİLİVRİ'de meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çeltik Mahallesi Çerkezköy Yolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple 34 BTT 554 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Otomobil, tarlada taklalar atarak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İBB Değirmenköy ve Çanta itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 1'i çocuk 5 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Silivri'de trafik kazası: 5 yaralı
Silivri'de trafik kazası: 5 yaralı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika


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