Silivri'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Silivri'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

33 dakika önce

Silivri'de D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Silivri'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı, System.String[]

Silivri'de D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanatkarlar Caddesi mevkisinde sürücü isimleri öğrenilemeyen 34 EU 8869 ve 59 JE 095 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:06 Kaynak: AA

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