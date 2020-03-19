Silivri'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Silivri'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Silivri'de D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Silivri'de D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sanatkarlar Caddesi mevkisinde sürücü isimleri öğrenilemeyen 34 EU 8869 ve 59 JE 095 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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