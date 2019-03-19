Silivri'de Tünelde Mahsur Kalan Definecinin Yakını Konuştu
53 dakika önce
SİLİVRİ'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiyi arama çalışmalarında 33 saat geride kaldı.
SİLİVRİ'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiyi arama çalışmalarında 33 saat geride kaldı. Bugün için ara verilen çalışmalarda, tünelde olduğu tahmin edilen Enes Uçkan'ın akrabası Mustafa Uzun
açıklama yaptı. Uzun, "Yetkililerden 3 gündür bilgi alamıyoruz biz de bekliyoruz. Henüz bir sonuç yok. Burada kaldığını ailesi bile bilmiyor. Zaten işiyle alakalı pek konuşmayan birisi." dedi. Silivri
'nin Gümüşyaka
Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde tarihi eser aramak için kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendiği belirtilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarında 33 saat geride kaldı. Bugün için arama çalışmalarına ara verildi. Tünelde olduğu tahmin edilen Enes Uçkan'ın akrabası Mustafa Uzun açıklama yaptı. Uzun, "Kendisiyle en son 15 gün önce görüştüm. Zannediyorum 5 gündür de kendisinden haber alınamıyor. Yetkililerden 3 gündür bilgi alamıyoruz biz de bekliyoruz. Henüz bir sonuç yok. Burada kaldığını ailesi bile bilmiyor. Zaten işiyle alakalı pek konuşmayan birisi. Burada olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Gözaltına alınan şahısları da tanımıyorum. Ben görmedim ama bazı eşyaları içeride bulunmuş" dedi. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:37 Kaynak: DHA
Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz
Fenerbahçe'den tepki: Malum Mecralara Cevabımızdır
Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi
Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size