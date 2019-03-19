Son Dakika Haberleri: Silivri'de Tünelde Mahsur Kalan Definecinin Yakını Konuştu

Silivri'de Tünelde Mahsur Kalan Definecinin Yakını Konuştu

53 dakika önce

SİLİVRİ'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiyi arama çalışmalarında 33 saat geride kaldı.

Silivri'de Tünelde Mahsur Kalan Definecinin Yakını Konuştu, System.String[]
SİLİVRİ'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiyi arama çalışmalarında 33 saat geride kaldı. Bugün için ara verilen çalışmalarda, tünelde olduğu tahmin edilen Enes Uçkan'ın akrabası Mustafa Uzun açıklama yaptı. Uzun, "Yetkililerden 3 gündür bilgi alamıyoruz biz de bekliyoruz. Henüz bir sonuç yok. Burada kaldığını ailesi bile bilmiyor. Zaten işiyle alakalı pek konuşmayan birisi." dedi.

Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde tarihi eser aramak için kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendiği belirtilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarında 33 saat geride kaldı. Bugün için arama çalışmalarına ara verildi. Tünelde olduğu tahmin edilen Enes Uçkan'ın akrabası Mustafa Uzun açıklama yaptı. Uzun, "Kendisiyle en son 15 gün önce görüştüm. Zannediyorum 5 gündür de kendisinden haber alınamıyor. Yetkililerden 3 gündür bilgi alamıyoruz biz de bekliyoruz. Henüz bir sonuç yok. Burada kaldığını ailesi bile bilmiyor. Zaten işiyle alakalı pek konuşmayan birisi. Burada olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Gözaltına alınan şahısları da tanımıyorum. Ben görmedim ama bazı eşyaları içeride bulunmuş" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:37 Kaynak: DHA

Mustafa Uzun, Silivri, Güncel
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