Son dakika haber! Silivri'de uçurumun kıyısından yangına müdahale - Son Dakika

Son dakika haber! Silivri'de uçurumun kıyısından yangına müdahale

Son dakika gelişmesine göre Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri yerden 50 metre yükseklikten uçurumun kıyısından müdahale ederek söndürdü.

Son dakika haber! Silivri'de uçurumun kıyısından yangına müdahale, System.String[]

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri yerden 50 metre yükseklikten uçurumun kıyısından müdahale ederek söndürdü.Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Silivri Fatih Mahallesi'nde Kalepark mevkiinde bulunan yarlarda meydana geldi. Otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivri İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı noktaya yaya ve araç ulaşımı olmaması ekiplerinin işini zorlaştırdı. Yerden 50 metre yüksekten uçurumun kıyısından itfaiye erleri  yangına müdahale ederken yüksek basınçtan dolayı hortumun fırlamaması ve tehlike yaratmaması için yoğun çaba sarfetti. Yangının bölgede atılan havai fişeğin neden olabileceği üzerinde duruluyor.


Fatih Mahallesi, Silivri, İtfaiye, Kamera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Silivri'de uçurumun kıyısından yangına müdahale - Son Dakika

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