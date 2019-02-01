Son Dakika Haberleri: Silivri'de Un Fabrikasında Yangın

Silivri'de Un Fabrikasında Yangın

46 dakika önce

Silivri'de un fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Silivri'de Un Fabrikasında Yangın, System.String[]
Silivri'de un fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kınalı mevkisinde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

İşçilerin un torbalarını yangın bölgesinden uzaklaştırdıkları görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:41 Kaynak: AA

İtfaiye, Silivri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol Ortasında Korkunç Son! Genç Adamı Taşlarla Ezerek Öldürdüler Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına, İtfaiyeci Abileri Yetişti

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Paylaştığı 'Atatürk' Fotoğrafı Sosyal Medyada Olay Oldu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 01:27:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de Un Fabrikasında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]