Silivri'de Un Fabrikasında Yangın
33 dakika önce
Silivri'de un fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Silivri
'de un fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kınalı
mevkisinde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
İşçilerin un torbalarını yangın bölgesinden uzaklaştırdıkları görüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:50 Kaynak: AA
Yol Ortasında Korkunç Son! Genç Adamı Taşlarla Ezerek Öldürdüler
Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına, İtfaiyeci Abileri Yetişti
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Paylaştığı 'Atatürk' Fotoğrafı Sosyal Medyada Olay Oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı