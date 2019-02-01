Silivri'de Un Fabrikasında Yangın
1 saat önce
Haber-Kamera Eren ERMİŞ İSTANBUL DHA - SİLİVRİ Kınalı'da bulunan bir un fabrikasında yangın çıktı.
Haber-Kamera Eren ERMİŞ İSTANBUL DHA
- SİLİVRİ Kınalı
'da bulunan bir un fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Kınalı Sanayi mevkiinde bulunan bir un fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın yükleme bölümündeki bazı malzemelerin tutuşması üzerine, çalışanlar itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda fabrikada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:56 Kaynak: DHA
Yol Ortasında Korkunç Son! Genç Adamı Taşlarla Ezerek Öldürdüler
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Paylaştığı 'Atatürk' Fotoğrafı Sosyal Medyada Olay Oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı
Bursa'da Genç Çifti Hastanelik Eden Saldırganlar, Tekrar Gözaltına Alındı