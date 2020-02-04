Silivri'de üst geçitte intihar girişimi; emniyet müdürü ikna edip indirdi - Son Dakika
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Silivri'de üst geçitte intihar girişimi; emniyet müdürü ikna edip indirdi

6 saat önce

SİLİVRİ D 100 Karayolu'ndaki üst geçide çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Silivri'de üst geçitte intihar girişimi; emniyet müdürü ikna edip indirdi, System.String[]
SİLİVRİ D 100 Karayolu'ndaki üst geçide çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bir elinde falçata, diğer eliyle korkuluklara tutunan genci, üst geçide yakın bir telefon mağazasında alışverişte olan emniyet müdürü ikna edip indirdi.

Olay, akşam saatlerinde Silivri D100 karayolu Yeni Mahalle mevkiinde bulunan üst geçitte yaşandı. İddiaya göre, zabıtaların kendisine satış yaptırmadığını ileri süren bir kişi, bir elinde falçata, diğer eliyle üst geçidin korkuluklarına tutunarak intihar girişiminde bulundu. Bunu gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada üst geçidin yakınındaki bir telefon mağazasında alışveriş yapan İstanbul'da bir polis okulunda görevli Emniyet Müdürü Atalay İşcan, harekete geçerek üst geçide çıktı. Emniyet Müdürü İşcan, intihar girişiminde bulunan kişiyi indirmek için uzun süre uğraştı. Bu arada, polis ekipleri de gencin kendini aşağı bırakabileceği ihtimaline karşı yoldan geçen bir kamyonu üst geçidin altına çekti. Genç, bir süre sonra ikna edilerek indirildi. Hastanede kontrolden geçirilen genç, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Esnaf Fatih Yaşar, "Atalay Müdürümüz kızıyla birlikte iş yerimize alışveriş yapmaya geldi. O sırada dışarı bulunan bir kişi Emniyet Müdürümüzün burada olduğunu gördü ve içeri girdi. Müdürümüze intihar girişiminin olduğunu söyledi. Müdürümüz sağ olsun burada kızını bıraktı, koşmaya başladı, üst geçide doğru. Genç, demir parmaklıklara tutunmuş, başta bir şeyler söylüyordu. Bir şeyler satarken zabıtalarla ilgili bir sıkıntısı olduğunu ve kalem sattığını söyledi. Bu sırada müdürümüz yaklaşık 15-20 dakika ikna etmek için çalıştı" dedi.


- İstanbul
D-100 Karayolu, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:15 Kaynak: DHA
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