Son Dakika Haberleri: Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu

Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.

Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda durdurulan şüpheli S.A'nın, GBT kontrolü ve üst araması yapıldı.

Şüphelinin üst aramasında, kapsül tüp içerisinde daralı ağırlığı 1 gram metamfetamin ve kağıda sarılı ağrılığı 0.8 gram narkotik madde ile elindeki poşette kubar esrar, daralı ağırlığı 373.8 gram narkotik madde ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere ilçe karakoluna götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Şüpheli S.A, "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan mahkemeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:06 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Silivri, Güncel
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