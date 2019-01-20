Son Dakika Haberleri: Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu

Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu

36 dakika önce

Silivri'de şüphe üzerine aranan otomobilde 117 gram esrar ele geçirildi.

Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Silivri'de şüphe üzerine aranan otomobilde 117 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi'nde G.D'nin içinde olduğu park halindeki otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.

Arama sonucunda otomobilin arka koltuğunun altındaki poşette 117 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan G.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:35 Kaynak: AA

Fatih Mahallesi, Silivri, Güncel
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