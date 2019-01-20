Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu
36 dakika önce
Silivri'de şüphe üzerine aranan otomobilde 117 gram esrar ele geçirildi.
Silivri
'de şüphe üzerine aranan otomobilde 117 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi
'nde G.D'nin içinde olduğu park halindeki otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.
Arama sonucunda otomobilin arka koltuğunun altındaki poşette 117 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan G.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:35 Kaynak: AA
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