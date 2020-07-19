Silivri'de vatandaşlar denize akın etti - Son Dakika

Silivri'de vatandaşlar denize akın etti
SİLİVR'de sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillere akın etti.
SİLİVR'de sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillere akın etti. Denize girerek serinlemeye çalışanlar, sosyal mesafeyi unuttu.
Silivri'de sıcaktan bunalan vatandaşlar, Mimarsinan Mahallesi Kumluk Plajı'na akın etti. Denize girerek serinlemeyi çalışanlar sosyal mesafeyi unuttu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları sık sık uyardı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 17:42 Kaynak: DHA
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