Silivri'de vatandaşlar kar üstünde karpuz yedi - Son Dakika

Yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu Silivri'de vatandaşlar kar üstünde karpuz yedi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor.

Yağışların, İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde karla karışık yağmur şeklinde sürmesi bekleniyor.

Silivri'nin yüksek kesimlerinde de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

"Karpuz diyarı" olarak bilinen Kadıköy Mahallesi'nin Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, karın üstüne karpuz keserek vatandaşlarla birlikte yedi.

Yeniçiftlik, "Bu karpuzun Kadıköy'de iki rengi vardır. Yazın kırmızı, kışın sarı. Bizim dedelerimizden kaldı, bu çekirdeği her yerde bulamazlar. Kadıköy'de karpuz bitmez." diye konuştu.