Silivri'de vatandaşlar sahile akın etti
6 saat önce
Yürüyüş yapan vatandaşlar Genel ve detaylar İSTANBUL - İstanbul'un Silivri ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Silivri Sahili'nde gezinti yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:20 Kaynak: AA
Yürüyüş yapan vatandaşlar
Genel ve detaylar İSTANBUL - İstanbul'un Silivri ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Silivri Sahili'nde gezinti yaptı.
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