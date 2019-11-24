Son Dakika Haberleri: Silivri'de vatandaşlar sahile akın etti
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Silivri'de vatandaşlar sahile akın etti

6 saat önce

Yürüyüş yapan vatandaşlar Genel ve detaylar İSTANBUL - İstanbul'un Silivri ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Silivri Sahili'nde gezinti yaptı.

Yürüyüş yapan vatandaşlar

Genel ve detaylar İSTANBUL - İstanbul'un Silivri ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Silivri Sahili'nde gezinti yaptı.

Silivri'de vatandaşlar sahile akın etti

Silivri Sahili, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:20 Kaynak: AA
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