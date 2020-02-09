Silivri'de vatandaşlar sahile akın etti - Son Dakika
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Silivri'de vatandaşlar sahile akın etti

6 saat önce

SİLİVRİ'de dün kar yağışının ardından vatandaşlar, bugün sahile akın etti.

Silivri'de vatandaşlar sahile akın etti, System.String[]
SİLİVRİ'de dün kar yağışının ardından vatandaşlar, bugün sahile akın etti.

İlçede kar yağışının ardından vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte sahilde güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar, martılara ekmek atarken, bazıları da zamanlarını çay bahçeleri ve oyun parklarında geçirdi.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:15 Kaynak: DHA
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