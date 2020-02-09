Silivri'de vatandaşlar sahile akın etti - Son Dakika

Silivri'de vatandaşlar sahile akın etti
6 saat önce
SİLİVRİ'de dün kar yağışının ardından vatandaşlar, bugün sahile akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:15 Kaynak: DHA
SİLİVRİ'de dün kar yağışının ardından vatandaşlar, bugün sahile akın etti.
İlçede kar yağışının ardından vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte sahilde güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar, martılara ekmek atarken, bazıları da zamanlarını çay bahçeleri ve oyun parklarında geçirdi.
- İstanbul
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