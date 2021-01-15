Silivri'de virajı alamayan tır devrildi - Son Dakika

Silivri'de virajı alamayan tır devrildi

Silivri'de otoyola bağlanmak için girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi.

Silivri'de otoyola bağlanmak için girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Alınan bilgiye göre, İtalya'dan Gebze'ye yük taşıyan 07 GZZ 91 plakalı tırın sürücüsü Burak Ç., Kuzey Marmara Otoyoluna girmek için Silivri-2 Köprülü Kavşağa yöneldiği sırada virajı alamadı. Kontrolden çıkan yük dolu tır devrildi. Tır sürücüsü, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği tır sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Yolun kenarına devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Son Dakika

Fiyatı her geçen gün daha da artıyor! İşte ayçiçek yağına gelen zammın nedenleri

Fransız pilot Pierre Cherpin, yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti

Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi

İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor

Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var

Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı

Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi

WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz