Silivri'de vurularak öldürülen köpeğin sahibi konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de vurularak öldürülen köpeğin sahibi konuştu - Son Dakika

Silivri'de vurularak öldürülen köpeğin sahibi konuştu

6 saat önce

SİLİVRİ sahilinde dün 22.30 sıralarında bahçede zincirle bağlı köpek silahla ateş edilerek öldürüldü.

Silivri'de vurularak öldürülen köpeğin sahibi konuştu, System.String[]
SİLİVRİ   sahilinde dün 22.30 sıralarında bahçede zincirle bağlı köpek silahla ateş edilerek öldürüldü. İddialara göre bir olayı araştırmaya gelen polis memuru bahçeye girdiğinde köpek tarafından ısırıldı. Polis memuru silahını çıkartarak köpeğe ateş etti. Yaralı polis memuru arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise sinir krizi geçirdi.

Köpeğin sahibi Özlem Karabıyık olayla ilgili olarak, "Dün gece polis memurlar farklı bir olay için buraya geliyorlar ama benim köpeğimin yanına gelerek kasıtlı bir şekilde öldürüyorlar. Polislerin kendisinin ısırdığı söylüyor ama köpek burada 1.5 metrelik zincire bağlı. Kaçabilirdi polis. Orada öldürmesi gerekmiyordu. Kasıtlı olarak 3 el ateş edildi. Ben bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.

BU ACININ TARİFİ YOK

Özlem Karabıyık köpeğe küçüklüğünden beri baktığını ifade ederken, "Bugün işe gidemedim bu olaydan dolayı. Acımı anlatamam, bu acının tarifi yok." dedi.

"OLAYIN TAKİPÇİYİZ"

HAYKURDER Derneği Başkanı Erman Paçalı ise, "Buraya geldiğimizde köpek hayatını kaybetmişti. Silivri İlçe Emniyet Müdürümüzle irtibata geçerek kendisine durumu belirttik, konuyla alaka soruşturma başlatıldı. Olayın takipçisi olacağım" dedi.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk Karabıyık'ı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını söylediği öğrenildi.


- İstanbul
Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:52 Kaynak: DHA
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