2017 yılından buyana firari olduğu belirtilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi S.Ö.'nün Silivri'de bir adreste saklandığını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği Ekipleri, 19.00 sıralarında operasyon yaptı. Operasyonda S.Ö. saklandığı evin çatı katında yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu. S.Ö.'nün Bitlis'te öğretmenlik yaptığı, hakkında örgütün haberleşme sistemi olan bylock kullanmaktan Ankara'da soruşturma açıldığı öğrenildi. Emniyet müdürlüğüne götürülen S.Ö. ile ilgili işlemlerin ardından Silivri Adliyesine Sevk edildi.
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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:02 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SİLİVRİ'DE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika