SİLİVRİ'DE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

SİLİVRİ İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonda FETÖPDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen eski öğretmen S.Ö. saklandığı evin çatı katında yakalandı. S.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edildi.

2017 yılından buyana firari olduğu belirtilen FETÖPDY silahlı terör örgütü üyesi S.Ö.'nün Silivri'de bir adreste saklandığını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği Ekipleri, 19.00 sıralarında operasyon yaptı. Operasyonda S.Ö. saklandığı evin çatı katında yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu. S.Ö.'nün Bitlis'te öğretmenlik yaptığı, hakkında örgütün haberleşme sistemi olan bylock kullanmaktan Ankara'da soruşturma açıldığı öğrenildi. Emniyet müdürlüğüne götürülen S.Ö. ile ilgili işlemlerin ardından Silivri Adliyesine Sevk edildi.