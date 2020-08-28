Silivri'de yakalanan FETÖ üyesi eski öğretmen tutuklandı - Son Dakika

Silivri'de yakalanan FETÖ üyesi eski öğretmen tutuklandı
SİLİVRİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen eski öğretmen S.Ö. adliyeye sevk edildi.
SİLİVRİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen eski öğretmen S.Ö. adliyeye sevk edildi. S.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2017 yılından buyana firari olduğu belirtilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi S.Ö.'nün Silivri'de bir adreste saklandığını tespit eden Silivri ilçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 19.00 sıralarında adrese operasyon yaptı. Operasyonda S.Ö. saklandığı evin çatı katında yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu. S.Ö.'nün Bitlis'te öğretmenlik yaptığı, hakkında örgütün haberleşme sistemi olan bylock kullanmaktan Ankara'da soruşturma açıldığı öğrenildi. Emniyet müdürlüğüne götürülen S.Ö., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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